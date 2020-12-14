الإسكندرية ترفع استعدادتها لاستقبال نوة قاسم والمحافظ: ندرس تعطيل الدراسة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 07:09 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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يتابع مساء اليوم الأثنين اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استعدادات شركة الصرف الصحي بالمحافظة، لاستقبال نوة الأمطار القادمة، وذلك في جولة تنفيذية ميدانية.

وقال محافظ الإسكندرية في تصريح صحفي إن المحافظة تستعد لاستقبال نوة القاسم التي تأخرت عن بداية الشهر، وإنه يتم متابعة استعدادات شركة الصرف الصحي وشركة المقاولين العرب، منوهًا إلى أن النوة ستبدأ من الساعة الثانية صباحًا ولمدة 24 ساعة.

كما أوضح أن النوة ستبدأ متوسطة، وأنه عقب الساعة التاسعة صباحًا ستكون الأمطار غزيرة ويصاحبها رياح شديدة وأمواج عالية بارتفاع أربعة ونصف متر، وأن هذه الرياح قد تسبب في سقوط أية أجزاء متهالكة أو معلقة.

وأشار إلى أن هذه النوة قد تتسبب في صدور قرار تنفيذي بتعطيل الدراسة في المدارس، وأن هذا وفق متابعة الأمطار والرياح، وأنه تابع وضع صدادات أمام الكورنيش، بسبب ارتفاع الأمواج التي تدفع برمال تسد الشنايش.

فيما قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في تصريح صحفي إنه قد تم وضع صدادات أمام البحر في منطقة المنتزه ثان، وأنه يتم العمل في النقاط الساخنة التي تشهد تجمعات الأمطار.

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