تكريم الإعلامية بسمة رشوان في مؤتمر مصر لتأهيل المرأة ودعم الشباب

قام إتحاد طلاب تحيا مصر تحت قيادة رئيس الإتحاد “ مصطفي قطامش”، بتنظيم مؤتمر لدعم المرأة والشباب المصري ذلك بالتعاون مع “الدكتور/ محمد الشاذلي” رئيس المؤتمر وأحد النماذج المثالية التي تلعب دوراً هاماً فى مجالي الدعم والتأهيل على حد سواء.وذلك بمركز التعليم المدني بالزمالك التابع لوزارة الشباب والرياضية





وتم تكريم الإعلامية بسمة رشوان، لدورها الكبير في تسليط الضوء علي الأعمال الفنية الخاصة بالمؤتمر

يذكر أن الإعلامية بسمة رشوان تشارك في تقديم برنامج الحريف علي قناة الصحة والجمال وسبق لها العمل في العديد من القنوات الفضائية، وتم تكريمها في مهرجانات عديدة منها مهرجان ايجي فاشون لعارضي الأزياء في االموسم الثالث والرابع والخامس والتي تترأس فيه اللجنة الإعلامية.