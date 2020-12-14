أستاذ مخ وأعصاب: "مريض السكتة الدماغية يفقد كل دقيقة 2 مليون خلية عصبية" (فيديو)

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قال الدكتور هاني عارف، أستاذ المخ والاعصاب بجامعة عين شمس، إن هناك ضرورة لعدم التدخل بأي أدوية قبل وصول المريض للمستشفى، لافتَا إلى أن جزء رئيسي من وفاة المريض تحدث بسبب محاولة مساعدة الطبيب، معقبًا: "كل دقيقة بتعدي على مريض السكتة الدماغية بيموت فيها 2 مليون خلية عصبية، وأي مضيعة في الوقت قد تؤدي إلى حدوث تلف إضافي في المخ".



وتابعت "عارف"، خلال لقائها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "CBC"، مساء الإثنين، أن معظم المستشفيات الجامعية بفضل الله أصبح بها وحدات لعلاج السكتة الدماغية، مشيرًا إلى أن مريض السكتة الدماغية بعد وصوله للمستشفى يتم فحصه، واعطائه حقنة إذابة الجلطة، وهذا الامر لابد أن يحدث خلال ساعة، وفي بعض المراكز هذا الأمر يحدث خلال 20 دقيقة.



وأشار إلى أن علاج مريض السكتة الدماغية قد يحدث، من خلال أعداد قسطرة مخية خلال ساعة ونصف من دخول المريض المستشفى.

