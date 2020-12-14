بهذه الطريقة.. محمد السبكي يروج لفيلم "ثانية واحدة"

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:09 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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روج المنتج محمد السبكي لفيلمه الجديد والذي يحمل اسم "ثانية واحدة".

ونشر السبكي البوستر الدعائي للفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتصدر البوستر النجمين مصطفي خاطر ودينا الشربيني ، وعلق قائلاً:" دينا الشربيني ومصطفي خاطرة في فيلم ثانية واحدة ثقة في الله الواحد، ثانية واحدة رقم واحد .. قريباً.

فيلم "ثانية واحدة" يُشارك في بطولته دينا الشربيني، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وسوسن بدر، وويزو، وعلا رشدى، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإنتاج محمد السبكي.

والفيلم إخراج: أكرم فريد ، وإنتاج: محمد السبك ، وتدور أحداث هذا الفيلم في إطار رومانسى كوميدي.

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