نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية يكشف لأول مرة عن الحادث الذي تعرض له وجعله بين الحياة والموت

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي، نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية وزوجته، ويكشف لأول مرة عن الحادث الذي تعرض واعترافات صادمة عن تفاصيل ليلة الجريمة التي هزت الرأي العام ودفع ثمنها من سمعته وفنه وشهرته وذلك في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الجمعة المقبلة وتذاع على جزئين الجمعة والسبت من برنامج واحد من الناس علي الحياة،
كما تكشف زوجتة مالايعرفة أحد عن لحظات الخيانة التي عاشتها معه ومحاولات اغتياله معنويا وجسديا بعد أن برأته من كل الشائعات التي أطلقت عليه.

انتظرونا الجمعة المقبله في العاشرة مساء وحلقة الاعترافات المثير ةمع عدوية وعمرو الليثي علي شاشة الحياة.
نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية يكشف لأول مرة عن الحادث الذي تعرض له وجعله بين الحياة والموت
نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية يكشف لأول مرة عن الحادث الذي تعرض له وجعله بين الحياة والموت
نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية يكشف لأول مرة عن الحادث الذي تعرض له وجعله بين الحياة والموت
نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية يكشف لأول مرة عن الحادث الذي تعرض له وجعله بين الحياة والموت
نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية يكشف لأول مرة عن الحادث الذي تعرض له وجعله بين الحياة والموت
نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية يكشف لأول مرة عن الحادث الذي تعرض له وجعله بين الحياة والموت

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ ساعتين

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 6 ساعات

باريس سان جيرمان يكشف مدى خطورة إصابة نيمار

منذ ساعة و 7 دقيقة

أمير مرتضى يكشف عن رأيه في إنتخابات الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة شروط العين الإماراتي لبيع «كودجو»

منذ حوالي 3 ساعات

لامبارد: القرعة أوقعتنا أمام أصعب منافس

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة نجمي الفريق

منذ ساعة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يطالب لجنة الزمالك بتدعيم هذا المركز في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

نتائج قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات

منذ حوالي 3 ساعات

مجلس الزمالك السابق يتخذ خطوة مفاجئة.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الجمعة.. دريد لحام يكشف أسرار مسيرته المهنية مع عمرو الليثي

دريد لحام يكشف أسرار مسيرته المهنية مع عمرو الليثي الليلة

شيبة وشاكوش وعدوية في احتفالية واحد من الناس بعيد القيامة وشم النسيم على النهار

غدا.. عمرو الليثي يستضيف محمد عدوية في حلقة عيد الربيع

الجمعة.. أحمد فلوكس يفتح خزينة أسراره لعمرو الليثي و يكشف عن السحر الذي تعرض له

الليلة.. احمد فلوكس يكشف تفاصيل انفصاله عن زوجته ويوجه رسائل ساخنة لهنا شيحة ومحمد رمضان بواحد من الناس علي الحياة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:00 م

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

لامبارد: القرعة أوقعتنا أمام أصعب منافس

07:31 م

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

01:32 م

أمير مرتضى يكشف عن رأيه في إنتخابات الزمالك

06:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان