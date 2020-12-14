باتشيكو يطالب لجنة الزمالك بتدعيم هذا المركز في الميركاتو الشتوي





يبحث المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، التعاقد مع مهاجم قوي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية، تحسبا لرحيل مصطفى محمد.





باتشيكو يطلب تدعيم مركز المهاجم الصريح





كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، عن طلب المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، بشأن التعاقدات في الميركاتو الشتوي المقبل.





وأوضح المصدر أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، طلب من اللجنة المكلفة بإدارة مهام نادي الزمالك، التعاقد مع مهاجم في الميركاتو الشتوي المقبل.





وتابع المصدر أن المدرب البرتغالي يريد تدعيم مركز المهاجم داخل قائمة الفريق الكروي الأول، تحسبا لرحيل مصطفى محمد الذي تلقى عرضا للاحتراف في الدوري التركي.





وأتم المصدر موضحا أن مصطفى محمد لديه رغبة في الخروج للإحتراف الخارجي في يناير المقبل، بينما يتمسك به مسؤولو لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس.



