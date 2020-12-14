حمو بيكا يتعاون مع أبو ليلة في عمل غنائي جديد

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك مطرب المهرجانات حمو بيكا جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهر بيكا بالصورة برفقة صديقه المطرب أبو ليلة ، وشوق جمهوره لعمل غنائي جديد يجمعه بأبو ليلة معلقاً:" قريباً تراك كوكب البطيخ.. بيكا وأبو ليلة.

وعلق أحد المتابعين على الصورة :" منتظرينك يانجومية".

يشار أن حمو بيكا طرح أمس أغنيته الجديدة "أنتي معلمة" والتي يشاركه بغنائها المطرب عمر كمال، وحققت الأغنية مشاهدات قياسية بعد فترة وجيزة من طرحها.

والجدير بالذكر أن حمو بيكا قد شارك فيديو يهاجم من خلاله نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وقال به: "محدش هيقدر يمنعني من الغنا غير الموت، ولو على الحبس أنا مش خايف والمرة الجاية هننزل وهنقول مش عايزين هاني شاكر، ومش معترفين بالفن بتاعك، والمرة الجاية هيكون في شتيمة وقلة أدب ومش هحلكوا وهاجي أعملكم ثورة".

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