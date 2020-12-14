الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية (فيديو)

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:53 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى غدًا الثلاثاء بانخفاض ثلاث درجات، موضحة أن اليوم شهد انخفاض في درجات الحرارة وصل إلى 5 درجات.

وأضافت "إيمان" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة حتى يوم الأربعاء المقبل مع استمرار النشاط الملحوظ للرياح.

وأشارت إلى أن هناك نشاط ملحوظ للرياح على معظم أنحاء الجمهورية، مع استمرار سقوط أمطار متوسطة على القاهرة، مؤكدة أن هناك تحسن في أحوال الطقس بداية من يوم الجمعة المقبل.

وكانت أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الثلاثاء نهارًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
- طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح نشط مثيرة للرمال والأتربة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وتؤدي إلى اضطراب الملاحة على خليج السويس.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والاتربة.

طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- فرص أمطار بنسلة (20% تقريبًا) على مناطق من القاهرة الكبرى.
- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (مطروح – السلوم- الإسكندرية – رشيد- بلطيم).
- أمطار متوسطة على مناطق من (دمياط- بورسعيد).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية – الشرقية- المنوفية- الإسماعيلية- السويس).
- نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب البلاد، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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