مفاجأة.. عمر كمال يتعاون مع أحمد شيبة في ديو غنائي

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
شوق المطرب عمر كمال لعمل جديد يجمعه بالمطرب أحمد شيبة في ديو غنائي.

ونشر عمر صورة له برفقة أحمد شيبة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق عمر على الصورة وكتب : أحمد شيبة وعمر كمال.. كلها ايام وهتسمعوا أقوى دويتو إن شاء الله.

ويحتفل عمر كمال، مؤخرا بأغنيته الجديدة "إنتي معلمة"، بعد احتلالها الترند رقم 2 علي يوتيوب. ويعد مهرجان " انتي معلمة " غناء كل من عمر كمال، وحمو بيكا، وتوزيع إسلام ساسو.

و كان قد كشف مطرب المهرجانات عمر كمال، تراجعه عن مشاركة الراقصة لورديانا والتي تصدر اسمها مؤخرًا محركات البحث بعد رقصها على إحدى الأغنيات، في أحدث كليباته "أنتي معلمة" الذي يجمعه بحمو بيكا.

أخبار تهمك

مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

أمير مرتضى يكشف عن رأيه في إنتخابات الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من كومان بعد نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا ومواجهة باريس

منذ أقل من نصف ساعة

باتشيكو يطالب لجنة الزمالك بتدعيم هذا المركز في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و 23 دقيقة

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة شروط العين الإماراتي لبيع «كودجو»

منذ حوالي 3 ساعات

لامبارد: القرعة أوقعتنا أمام أصعب منافس

منذ أقل من ساعة

مجلس الزمالك السابق يتخذ خطوة مفاجئة.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

نتائج قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة حاسمة تقرب الصفقة الكبرى من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:00 م

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

01:32 م

أول تعليق من كومان بعد نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا ومواجهة باريس

07:58 م

لامبارد: القرعة أوقعتنا أمام أصعب منافس

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان