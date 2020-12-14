القبض على المتهمين بسرقة شقة لاعب الإسكواش السابق

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في القبض على المتهمين بسرقة شقة كريم عبد الجواد لاعب الإسكواش بنادي دجلة، وبطل العالم السابق، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.









وورد إخطارا للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطاراً من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا من كريم عبد الجواد لاعب الإسكواش بنادي دجلة، وبطل العالم السابق، باكتشافه سرقة شقته عقب عودته من سفره.









شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة، وتتبع خط سير هروب الجناة.









وتوصلت تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر أن تشكيل عصابي مكون من شخصين شرعا في شرقة الشقة عن طريق كسر الباب قبل أن يشعر بهما أفراد الأمني الإداري فأسرعا للهرب دون سرقة محتويات الشقة.









أعدت القوات مأمورية وتمكنت من القبض على المتهمين وإقتيادهما إلى ديوان القسم وبمواجهتهما إعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.