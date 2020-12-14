بعد حصوله على جائزة الإنجاز المتميز.. ربيع: "إشادة عالمية بقناة السويس"

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علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على حصوله على جائزة الإنجاز المتميز، قائلًا: "الجائزة لهيئة قناة السويس بالكامل والعاملين بها، وليس لشخصي فقط"، موضحًا أنها نتاج بذلك مجهود جبار في ظروف صعبة من "حالة طقس، وفيروس كورونا، وانخفاض التجارة العالمية".



وأضاف "ربيع"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز": "نحن سعداء بهذه الجائزة؛ لأنها إشادة عالمية جديدة بقناة السويس"، مؤكدَا أنها إشادة وثقة في مصر وهيئة قناة السويس.



وأشار إلى أن التجارة العالمية تأثرت بأزمة فيروس كورونا مثل باقي القطاعات، ولكن الهيئة اتخذت احترازاتها، والتزمت بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا منذ عام 2019، متابعًا: "أهم ما كان يشغلنا ألا يتأثر العمل بقناة السويس رغم جائحة كورونا".



واستكمل: "مفيش يوم القناة وقفت فيه رغم الطقس السيء"، مؤكدًا أنهم مستمرون في الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

