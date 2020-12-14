الظهور الأول لرنا سماحة وزوجها سامر أبو طالب بعد الزواج وتعلق "المعني الحقيقي للسعادة"

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:43 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت المطربة رنا سماحة جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رنا بالصورة برفقة زوجها الملحن سامر أبو طالب أثناء استمتاعهم بشهر العسل ، ويعد ذلك الظهور الأول يعد الزواج.

وعلقت رنا على الصورة وكتبت: المعني الحقيقي للسعادة ، ونالت الصورة إعجاب الكثير من محبيها وعلق عزوز عادل وكتب: ما شاء الله ربنا يحفظكم.

وفي سياق آخر، شاركت رنا سماحة مؤخرًا في مسلسل" جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد،
ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين.

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