البورصة الأمريكية ترتفع خلال التعاملات بدعم آمال لقاح كورونا

ارتفعت البورصة الأمريكية خلال التعاملات اليوم الإثنين، ليرتفع "داو جونز" بأكثر من 200 نقطة، مع طرح لقاح كورونا.





وارتفع سهم "بوينج" بنحو 2.1 بالمائة ليقود مكاسب "داو جونز"، وقاد قطاعا المرافق والسلع الكمالية مكاسب "ستاندرد آند بورز".





ومن المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة استخدام لقاح "فايزر" و"بيونتك" لعلاج كورونا في وقت لاحق من اليوم.





فيما يراقب المستثمرون تطورات صفقة التحفيز حيث من المتوقع أن يتم تقديم خطة تحفيزية بقيمة 908 مليارات دولار من قبل أعضاء الكونجرس في وقت لاحق من اليوم.





وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.7 بالمائة أو ما يعادل 206.3 نقطة، ليصل إلى 30250.8 نقطة.





كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة بنحو 0.7 بالمائة إلى 3688.8 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 0.8 بالمائة إلى 12482.9 نقطة.