تبدأ غدا.. مواعيد تسليم أراضي العاملين بالخارج في القاهرة الجديدة

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يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، غدا الثلاثاء، 15 ديسمبر، تسليم قطع أراضي العاملين بالخارج بمناطق امتداد النرجس بالتجمع الثالث، وشمال بيت الوطن 433 فدانا NORTH HOUSE، والحى السابع بالمرحلة السادسة "بيت الوطن".



ومن المقرر أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم الخميس 22 أبريل 2021 المقبل.



وفيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد تسليم تسليم قطع أراضي العاملين بالخارج :



أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ غدا الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020، وحتى يوم الخميس 22 أبريل 2021،تسليم قطع أراضي العاملين بالخارج بمناطق امتداد النرجس بالتجمع الثالث، وشمال بيت الوطن 433 فدانا NORTH HOUSE، والحى السابع بالمرحلة السادسة "بيت الوطن".



ويتم تسليم قطع الأراضي وفقا لما يلي:



تسليم قطع الأراضي بمنطقة امتداد النرجس بالتجمع الثالث:





- تسليم قطع المنطقة B:



تسليم القطع من 1 إلى 20، يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، وتسليم القطع من 21 إلى 40، يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، وتسليم القطع من 41 إلى 60، يوم الخميس 17 ديسمبر 2020، وتسليم القطع من 61 إلى 80، يوم الأحد 20 ديسمبر 2020، وتسليم القطع من 81 إلى 100، يوم الإثنين 21 ديسمبر 2020، وتسليم القطع من 101 إلى 120، يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، وتسليم القطع من 121 إلى 140، يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020، وتسليم القطع من 141 إلى 160، يوم الخميس 24 ديسمبر 2020، وتسليم القطع من 161 إلى 186، يوم الأحد 27 ديسمبر 2020.



- تسليم قطع المنطقة D:



تسليم القطع من 1 إلى 20، يوم الإثنين 28 ديسمبر 2020، وتسليم القطع من 21 إلى 40، يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، وتسليم القطع من 41 إلى 60، يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، وتسليم القطع من 61 إلى 80، يوم الخميس 31 ديسمبر 2020، وتسليم القطع من 81 إلى 100، يوم الأحد 3 يناير 2021، وتسليم القطع من 101 إلى 120، يوم الإثنين 4 يناير 2021، وتسليم القطع من 121 إلى 140، يوم الثلاثاء 5 يناير 2021، وتسليم القطع من 141 إلى 160، يوم الأربعاء 6 يناير 2021، وتسليم القطع من 161 إلى 180، يوم الأحد 10 يناير 2021، وتسليم القطع من 181 إلى 200، يوم الإثنين 11 يناير 2021، وتسليم القطع من 201 إلى 220، يوم الثلاثاء 12 يناير 2021، وتسليم القطع من 221 إلى 240، يوم الأربعاء 13 يناير 2021، وتسليم القطع من 241 إلى 260، يوم الخميس 14 يناير 2021، وتسليم القطع من 261 إلى 280، يوم الأحد 17 يناير 2021، وتسليم القطع من 281 إلى 300، يوم الإثنين 18 يناير 2021، وتسليم القطع من 301 إلى 320، يوم الثلاثاء 19 يناير 2021، وتسليم القطع من 321 إلى 340، يوم الأربعاء 20 يناير 2021، وتسليم القطع من 341 إلى 360، يوم الخميس 21 يناير 2021، وتسليم القطع من 361 إلى 380، يوم الأحد 24 يناير 2021 وتسليم القطع من 381 إلى 400، يوم الإثنين 25 يناير 2021، وتسليم القطع من 401: 420، يوم الثلاثاء 26 يناير 2021، وتسليم القطع من 421 إلى 444، يوم الأربعاء 27 يناير 2021.



- تسليم قطع المنطقة C:



تسليم القطع من 1 إلى 20، يوم الأحد 31 يناير 2021، وتسليم القطع من 21 إلى 40، يوم الإثنين 1 فبراير 2021، وتسليم القطع من 41 إلى 60، يوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، وتسليم القطع من 61 إلى 80، يوم الأربعاء 3 فبراير 2021، وتسليم القطع من 81 إلى 100، يوم الخميس 4 فبراير 2021، وتسليم القطع من 101 إلى 120، يوم الأحد 7 فبراير 2021، وتسليم القطع من 121 إلى 140، يوم الإثنين 8 فبراير 2021، وتسليم القطع من 141 إلى 160، يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، وتسليم القطع من 161 إلى 180، يوم الأربعاء 10 فبراير 2021، وتسليم القطع من 181 إلى 200، يوم الخميس 11 فبراير 2021، وتسليم القطع من 201 إلى 220، يوم الأحد 14 فبراير 2021، وتسليم القطع من 221 إلى 240، يوم الإثنين 15 فبراير 2021، وتسليم القطع من 241 إلى 260، يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، تسليم القطع من 261 إلى 280، يوم الأربعاء 17 فبراير 2021، وتسليم القطع من 281 إلى 300، يوم الخميس 18 فبراير 2021، وتسليم القطع من 301 إلى 314، يوم الأحد 21 فبراير 2021.



- تسليم قطع المنطقة E:



تسليم القطع من 1 إلى 20، يوم الإثنين 22 فبراير 2021.، وتسليم القطع من 21 إلى 40، يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، وتسليم القطع من 41 إلى 60، يوم الأربعاء 24 فبراير 2021، وتسليم القطع من 61 إلى 84، يوم الخميس 25 فبراير 2021.





- تسليم قطع المنطقة K:



تسليم القطع من 1 إلى 20، يوم الأحد 28 فبراير 2021، وتسليم القطع من 21 إلى 40، يوم الإثنين 1 مارس 2021، وتسليم القطع من 41 إلى 60، يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، وتسليم القطع من 61 إلى 80، يوم الأربعاء 3 مارس 2021، وتسليم القطع من 81 إلى 100، يوم الخميس 4 مارس 2021.



- تسليم قطع المنطقة A:



تسليم القطع من 1 إلى 20، يوم الأحد 7 مارس 2021، وتسليم القطع من 21 إلى 40، يوم الإثنين 8 مارس 2021، وتسليم القطع من 41 إلى 60، يوم الثلاثاء 9 مارس 2021، وتسليم القطع من 61 إلى 80، يوم الأربعاء 10 مارس 2021، وتسليم القطع من 81 إلى 90، يوم الخميس 11 مارس 2021.



- تسليم قطع المنطقة F:



تسليم القطع من 1 إلى 20، يوم الأحد 14 مارس 2021، وتسليم القطع من 21 إلى 40، يوم الإثنين 15 مارس 2021، وتسليم القطع من 41 إلى 60، يوم الثلاثاء 16 مارس 2021، وتسليم القطع من 61 إلى 80، يوم الأربعاء 17 مارس 2021، وتسليم القطع من 81 إلى 100، يوم الخميس 18 مارس 2021، وتسليم القطع من 101 إلى 122، يوم الأحد 21 مارس 2021.



تسليم قطع المنطقة G:



- تسليم القطع من 1 إلى 20، يوم الإثنين 22 مارس 2021، - تسليم القطع من 21 إلى 40، يوم الثلاثاء 23 مارس 2021، وتسليم القطع من 41 إلى60، يوم الأربعاء 24 مارس 2021، وتسليم القطع من 61 إلى 80، يوم الخميس 25 مارس 2021، وتسليم القطع من 81 إلى 100، يوم الأحد 28 مارس 2021، وتسليم القطع من 101 إلى 120، يوم الإثنين 29 مارس 2021، وتسليم القطع من 121 إلى 140، يوم الثلاثاء 30 مارس 2021، وتسليم القطع من 141 إلى 160، يوم الأربعاء 31 مارس 2021، وتسليم القطع من 161 إلى 180، يوم الخميس 1 أبريل 2021، وتسليم القطع من 181 إلى 200، يوم الأحد 4 أبريل 2021، وتسليم القطع من 201 إلى 220، يوم الإثنين 5 أبريل 2021، وتسليم القطع من 221 إلى 240، يوم الثلاثاء 4 أبريل 2021، وتسليم القطع من 241 إلى 260، يوم الأربعاء 7 أبريل 2021، وتسليم القطع من 261 إلى 280، يوم الخميس 8 أبريل 2021، وتسليم القطع من 281 إلى 299، يوم الأحد 11 أبريل 2021.



- تسليم القطع بالحى السابع بالمرحلة السادسة بيت الوطن:



تسليم القطع بالمنطقة A أرقام (84 – 156 – 69 – 76 – 79 – 104 – 170 – 80 – 85 – 129 – 73 – 127 – 125 – 133 - 122)، يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، والقطع بالمنطقة B، أرقام (43 – 186 – 52 – 48 – 176 -224 – 223 – 168 – 171 – 174 – 172 - 178)، يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، والقطع بالمنطقة C، أرقام (97 – 16 – 113 – 155 – 88 – 60 – 61 – 81 – 50 – 89 – 7 - 77 - 58)، يوم الخميس 17 ديسمبر 2020، والقطع بالمنطقة D، أرقام (259 – 99 – 299 – 262 - 256)، يوم الأحد 20 ديسمبر 2020، والقطع بالمنطقة E، أرقام (136 – 70 – 79 – 140 – 81 – 51 – 47 – 52 – 45 - 43)، يوم الإثنين 21 ديسمبر 2020، والقطع بالمنطقة F، أرقام (43 – 14 – 8 – 13 – 4 – 97 – 70 – 122 – 127 – 132 – 36 – 37 – 99 – 53 – 73 – 41)، يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، والقطع بالمنطقة G، رقمى (3 - 93)، يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020، والقطع بالمنطقة H، أرقام (4 – 42 – 47 – 31 - 46)، يوم الخميس 24 ديسمبر 2020، والقطع بالمنطقة I، أرقام (10 – 58 – 33 – 75 – 74 – 26 – 91 – 47 – 48 – 12 – 11 – 49 - 4)، يوم الأحد 27 ديسمبر 2020، وتخصيص يوم الإثنين 28 ديسمبر 2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.







تسليم القطع شمال بيت الوطن 433 فدانا NORTH HOUSE:



- تسليم قطع لمنطقة D:



تسليم لقطع من 1 إلى 14، يوم الإثنين 28 ديسمبر 2020، والقطع من 15 إلى 29، يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، والقطع من 30 إلى 44، يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، والقطع من 45 إلى 59، يوم الخميس 31 ديسمبر 2020، والقطع من 60 إلى 74، يوم الأحد 3 يناير 2021، والقطع من 75 إلى 89، يوم الإثنين 4 يناير 2021، والقطع من 90 إلى 104، يوم الثلاثاء 5 يناير 2021، والقطع من 105 إلى 119، يوم الأربعاء 6 يناير 2021، والقطع من 120 إلى 134، يوم الأحد 10 يناير 2021، والقطع من 135 إلى 156، يوم الإثنين 11 يناير 2021.



- تسليم قطع المنطقة E:



تسليم القطع من 1 إلى 14، يوم الثلاثاء 12 يناير 2021، والقطع من 15 إلى 30، يوم الأربعاء 13 يناير 2021، والقطع من 44 إلى 58، يوم الخميس 14 يناير 2021، والقطع من 59 إلى 66، يوم الأحد 17 يناير 2021، والقطع من 82 إلى 96، يوم الإثنين 18 يناير 2021، والقطع من 97 إلى 111، يوم الثلاثاء 19 يناير 2021، والقطع من 112 إلى 126، يوم الأربعاء 20 يناير 2021، والقطع من 127 إلى 141، يوم الخميس 21 يناير 2021، والقطع من 142 إلى 156، يوم الأحد 24 يناير 2021، والقطع من 157 إلى 175، يوم الإثنين 25 يناير 2021.



- تسليم القطع بالمنطقة F:



تسليم القطع من 1 إلى 14، يوم الثلاثاء 26 يناير 2021، والقطع من 15 إلى 29، يوم الأربعاء 27 يناير 2021، والقطع من 30 إلى 44، يوم الأحد 31 يناير 2021، والقطع من 45 إلى 59، يوم الإثنين 1 فبراير 2021، والقطع من 60 إلى 74، يوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، والقطع من 75 إلى 89، يوم الأربعاء 3 فبراير 2021، والقطع من 90 إلى 104، يوم الخميس 4 فبراير 2021، والقطع من 105 إلى 119، يوم الأحد 7 فبراير 2021، والقطع من 120 إلى 138، يوم الإثنين 8 فبراير 2021.



- تسليم قطع المنطقة G:



تسليم القطع من 1 إلى 13، يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، والقطع من 24 إلى 38، يوم الأربعاء 10 فبراير 2021، والقطع من 39 إلى 53، يوم الخميس 11 فبراير 2021، والقطع من 54 إلى 60، يوم الأحد 14 فبراير 2021، والقطع من 73 إلى 87، يوم الإثنين 15 فبراير 2021، والقطع من 88 إلى 102، يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، والقطع من 103 إلى 117، يوم الأربعاء 17 فبراير 2021، والقطع من 118 إلى 132، يوم الخميس 18 فبراير 2021، والقطع من 133 إلى 144، يوم الأحد 21 فبراير 2021، والقطع من 145 إلى 154، يوم الإثنين 22 فبراير 2021.



- تسليم قطع المنطقة A:



تسليم القطع من 1 إلى 14، يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، والقطع من 15 إلى 29، يوم الأربعاء 24 فبراير 2021، والقطع من 30 إلى 44، يوم الخميس 25 فبراير 2021، والقطع من 45 إلى 59، يوم الأحد 28 فبراير 2021، والقطع من 60 إلى 74، يوم الإثنين 1 مارس 2021، والقطع من 75 إلى 89، يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، والقطع من 90 إلى 104، يوم الأربعاء 3 مارس 2021، والقطع من 105 إلى 119، يوم الخميس 4 مارس 2021، والقطع من 120 إلى 134، يوم الأحد 7 مارس 2021، والقطع من 135 إلى 149، يوم الإثنين 8 مارس 2021، والقطع من 150 إلى 164، يوم الثلاثاء 9 مارس 2021، والقطع من 165 إلى 182، يوم الأربعاء 10 مارس 2021.



- تسليم قطع المنطقة C:



- تسليم القطع من 1 إلى 14، يوم الخميس 11 مارس 2021، والقطع من 15 إلى 29 يوم الأحد 14 مارس 2021، والقطع من 30 إلى 44، يوم الإثنين 15 مارس 2021، والقطع من 60 إلى 74، يوم الأربعاء 17 مارس 2021، والقطع من 75 إلى 83، يوم الخميس 18 مارس 2021،



- تسليم قطع المنطقة B:



تسليم القطع من 1 إلى 14، يوم الأحد 21 مارس 2021، والقطع من 15 إلى 29، يوم الإثنين 22 مارس 2021، والقطع من 30 إلى 44، يوم الثلاثاء 23 مارس 2021، والقطع من 45 إلى 59، يوم الأربعاء 24 مارس 2021، والقطع من 60 إلى 74، يوم الخميس 25 مارس 2021، والقطع من 75 إلى 89، يوم الأحد 28 مارس 2021، والقطع من 90 إلى 104، يوم الإثنين 29 مارس 2021، والقطع من 105 إلى 119، يوم الثلاثاء 30 مارس 2021، والقطع من 120 إلى 134، يوم الأربعاء 31 مارس 2021، والقطع من 135 إلى 149، يوم الخميس 1 أبريل 2021، والقطع من 150 إلى 164، يوم الأحد 4 أبريل 2021، والقطع من 165 إلى 179، يوم الإثنين 5 أبريل 2021، والقطع من 180 إلى 194، يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021، والقطع من 195 إلى 209، يوم الأربعاء 7 أبريل 2021، والقطع من 210 إلى 224، يوم الخميس 8 أبريل 2021، والقطع من 225 إلى 239، يوم الأحد 11 أبريل 2021، والقطع من 240 إلى 254، يوم الإثنين 12 أبريل 2021، والقطع من 255 إلى 269، يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021، والقطع من 270 إلى 284، يوم الأربعاء 14 أبريل 2021، والقطع من 285 إلى 299، يوم الخميس 15 أبريل 2021، والقطع من 300 إلى 313، يوم الأحد 18 أبريل 2021، وتخصيص الأيام من الإثنين 19 أبريل 2021 إلى الخميس 22 أبريل 2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.