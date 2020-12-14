أمير مرتضى يكشف عن رأيه في إنتخابات الزمالك

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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رفض أمير مرتضى منصور المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، الحديث عن انتخابات القلعة البيضاء المقررة بعد أولمبياد طوكيو المقبلة، في الوقت الحالي.

وعلق أمير عبر "تويتر" قائلاً: "إن البعض بدأ الحديث من الآن عن الانتخابات وموسم "توزيع التورتة" رغم أنه مازال هناك عام كامل على الانتخابات.

وتابع: "أمامكم 3 اختيارات إما دعم فريق الكرة أو دعم الإدارة المنتخبة الشرعية في أزمتها أو الصمت".

يذكر أن  مدحت العدل وأحمد سليمان اعتزامهما الترشح لرئاسة الزمالك في الانتخابات القادمة، وكان وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي قد أصدر قراراً بإيقاف مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بسبب مخالفات مالية.

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