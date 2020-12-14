تركيا.. ارتفاع جديد في أسعار البنزين

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
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 تبدأ الحكومة التركية اليوم الإثنين تطبيق زيادة جديدة في أسعار البنزين بواقع 18 قرشا للتر الواحد.

 

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24" التركية، عن أصحاب محطات الوقود تأكيدهم بزيادة أسعار البنزين للمستهلك بـ18 قرشًا.

 

ويباع لتر البنزين حاليًا بـ 7 ليرات و 6 قروش في إسطنبول، و7 ليرات و10 قروش في العاصمة أنقرة، و7 ليرات و12 قرشًا في إزمير.


 
 

وكانت السلطات التركية، قد أعلنت في 2 ديسمبر/كانون أول الجاريء، عن رفع أسعار الغاز المسال للسيارات، بمقدار 8 قروش للمتر المكعب الواحد، بعد أقل من أسبوع من زيادة أقرتها السلطات يوم 27 نوفمبر/تشرين ثان الماضي على أسعار الديزل بنحو 28 قرشا للتر.


 
 

وفي 12 نوفمبر، كانت السلطات التركية قد رفعت أسعار البنزين 19 قرشًا للتر، في زيادة هي الثانية خلال أسبوع واحد، بعد زيادة بمقدار 17 قرشًا للتر، وبمقدار 16 قرشًا للتر الديزل في 4 من الشهر نفسه.


 
 

ويتم تحديد أسعار الوقود في تركيا بناء على متغيرات سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية الليرة، ووفق متوسط أسعار المنتجات المصنعة في أسواق منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تعتبر تركيا جزءًا منها.


 
 

وشهدت أسعار المحروقات في تركيا زيادات عدة منذ مطلع العام الجاري؛ على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب السياسات التي يتبناها الحزب الحاكم.

 

وتأتي هذه الزيادات في ظل التراجع الكبير الذي سجل في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية هذا الشهر، حيث تباع المحروقات في تركيا بالسعر العالمي للوقود نظرا لاستيراد تركيا 95% من احتياجات الطاقة.

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