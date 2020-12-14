برشلونة يعلق على مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أكد جويليرمو آمور مدير العلاقات المؤسسية في برشلونة الإسباني أنهم سيقاتلون أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أن الظروف ستكون مختلفة تمامًا عن الظروف الحالية عندما يتقابل الفريقان.

وقال آمور في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية:" نحن نعرف باريس جيدًا، لديهم بعض اللاعبين الاستثنائيين".

وأضاف:"في باريس سان جيرمان يريدون القتال من أجل دوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي اقتربوا من الفوز باللقب ويريدون الظهور بشكل أفضل هذه المرة لكن سيكون لدينا ما نقوله في هذه المواجهة".

وتابع:"سنقاتل كالعادة، في هذه الجولات يمكنهم أن يمنحوك ترشيحا أكثر أو أقل، اعتمادا على اللحظة التي يعيشها الفريق لكن الظروف ستكون مختلفة تمامًا في فبراير ومارس عن الحالية، سنرى كيف سنصل لذلك التوقيت".

واختتم آمور تصريحاته قائلاً:"من المهم أن نصل بشكل جيد في حالة بدنية وعقلية مثالية، على سبيل المثال يبدو أن نيمار يشعر بعدم الراحة لكن من المحتمل أن يكون في ظروف لائقة في وقت المباراة ونحن نأمل أيضًا استعادة بعض المصابين".

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