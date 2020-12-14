رئيس مدينة سفاجا: تشكيل لجنة للمرور على المنشأت وفحص التراخيص بسفاجا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:13 م
بوابة الفجر
محمد طه
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تابعت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، أعمال لجنة التفتيش على تراخيص المحلات والمطاعم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أوضحت رئيس المدينة أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قامت لجنه مشكلة من الوحدة المحلية لمدينة سفاجا بالمرور على الورش والمحلات والمطاعم بالمدينه الصناعية.

وأشارت المغربي إلي أن اللجنة أسفرت عن تحرير ٦ مخالفات ما بين اشغال وعدم وجود ترخيص، ووجهت اللجنة بالمرور علي كافة المنشآت ومراجعة التراخيص، وإصدار قرار بغلق المنشآت التي تعمل بدون ترخيص والمخالفة للاشتراطات المقررة.
رئيس مدينة سفاجا: تشكيل لجنة للمرور على المنشأت وفحص التراخيص بسفاجا
رئيس مدينة سفاجا: تشكيل لجنة للمرور على المنشأت وفحص التراخيص بسفاجا
رئيس مدينة سفاجا: تشكيل لجنة للمرور على المنشأت وفحص التراخيص بسفاجا
رئيس مدينة سفاجا: تشكيل لجنة للمرور على المنشأت وفحص التراخيص بسفاجا
رئيس مدينة سفاجا: تشكيل لجنة للمرور على المنشأت وفحص التراخيص بسفاجا
رئيس مدينة سفاجا: تشكيل لجنة للمرور على المنشأت وفحص التراخيص بسفاجا

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