الجزيرة يزيد من أوجاع الحمام بثنائية نظيفة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
احمد تيتو
Advertisements


كتب أحمد تيتو

نجح نادي الجزيرة في تحقيق فوز غالي علي نادي الحمام بهدفين نظيفين في المباراة المؤجلة من الأسبوع الأول للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني
أحرز هدفي الجزيرة محمد السيسي في الدقيقة 59، وأضاف محمد رزق الهدف الثاني في الدقيقة 70 من زمن المباراة.

ليرفع الجزيرة رصيدة ل3 نقاط من مبارتين، ويتوقف رصيد الحمام عند نقطة وحيدة.

دخل الجزيرة اللقاء بتشكيل مكون من: محمود عبد المنصف، وإسلام صبري، وشهاب محمد، وإسماعيل سعيد، وكريم رأفت، وأحمد سمير، وعبد الرحمن شحاتة، ومحمد السيسي، وعبد الرحمن كاستيلو، ومحمد رزق، ومحمد نور.

بينما دخل الحمام بتشكيل مكون من : إسلام الحريري، عفروتو، أسامة رجب، عبد الرحمن عبد النبي، مصطفي كاجو، محمد بكار، أيمن شعبان، أكثم سمير، عماد حماد، محمود الزناتي، ومحمود أبو زيد

أدار اللقاء تحكيميا: أسامة إسماعيل حكم ساحة، وعاونة كل من أدهم مجدي مساعد أول، شريف عبد الحكيم مساعد ثان، مصطفي إبراهيم حكم رابع.

أخبار تهمك

خطوة حاسمة تقرب الصفقة الكبرى من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مجلس الزمالك السابق يتخذ خطوة مفاجئة.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يكشف حقيقة شروط العين الإماراتي لبيع «كودجو»

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ يوم

نتائج قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات

منذ ساعتين

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من ميدو بعد إصابة نجوم منتخب الشباب بفيروس كورونا

منذ ساعة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يُعلن عن ملاعب الأهلي وغزل المحلة والزمالك وطلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

06:00 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

نتائج قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات

04:30 م

الأهلي يكشف حقيقة شروط العين الإماراتي لبيع «كودجو»

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان