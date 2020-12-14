زيدان: سنحترم أتالانتا والمواجهة ليست سهلة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أكد المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، اليوم الإثنين بعد ظهور قرعة دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أنه يكن "الكثير من الاحترام" لأتالانتا الإيطالي، منافس فريقه المقبل في البطولة القارية.

وتحدث زيدان باقتضاب عن مواجهة أتالانتا في مؤتمره الصحفي الذي يعقده عشية مباراة أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، مؤكدا أنه يفضل عدم التفكير في مواجهة ستلعب في غضون أشهر، في الوقت الذي سيلعب فريقه غدا الثلاثاء.

وقال المدرب الفرنسي " الكثير من الاحترام. في النهاية، ستقام هذه المباراة في نهاية شهر فبراير/ شباط، وبأقصى درجات الاحترام للمنافس؛ كل ما يهمني في الوقت الحالي هو مباراة الغد؛ لدينا مباراة مهمة للغاية. نحن نركز على ذلك. نريد أن نظهر ما نحن عليه كفريق، وهذا ما سنفعله".

وستقام مباريات ذهاب دور الستة عشر في الفترة بين 16 و24 فبراير/شباط المقبل، على أن تقام مواجهات جولة الإياب في الفترة بين 9 و17 مارس/آذار.

لحظة حرجة 

واعترف زيدان بأنه لا يمنح الفرصة الكافية لإيسكو لإثبات ماهيته كلاعب وأنه في وضع "حرج".

ولم يشارك إيسكو في أي من المباريات الثلاثة الحاسمة الأخيرة للريال أمام إشبيلية وبوروسيا مونشنجلادباخ وأتلتيكو مدريد، لكن زيدان أكد أن اللاعب سيحظى بفرصة.

وقال "إيسكو سيكون لاعبا مهما. صحيح أنه لم يلعب كثيرا مؤخرا ولا أمنحه الفرصة لإثبات ماهيته كلاعب. إنها لحظة حرجة. إنه يعمل بقوة لكي يحظى بفرصة".

وأشار إلى أن ريال مدريد لم يتغير في شيء الأسبوع الماضي مقارنة بالأسابيع التي قبلها.

وضع مارسيلو 

وعن وضع مارسيلو الذي لم يشارك كثيرا أيضا في المباريات الأخيرة، قال "صحيح أنه لعب أقل، نعرف ماهيته كلاعب، وما فعله وما يمكن تقديمه لنا".

وختم: "صحيح أنه لم يلعب كثيرا مؤخرا. وأعرف أنه يتدرب بشكل جيد وما يجب عليه فعله هو الاستمرار على هذا النمط حتى يحظى بفرصة أخرى".

أخبار تهمك

الأهلي يكشف حقيقة شروط العين الإماراتي لبيع «كودجو»

منذ ساعة و نصف

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ يوم

مجلس الزمالك السابق يتخذ خطوة مفاجئة.. تعرف عليها

منذ ساعتين

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من ميدو بعد إصابة نجوم منتخب الشباب بفيروس كورونا

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 5 ساعات

نتائج قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات

منذ ساعتين

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة حاسمة تقرب الصفقة الكبرى من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:00 م

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

01:32 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

نتائج قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات

04:30 م

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان