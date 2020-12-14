دكرنس يتغلب وديا على منية النصر إستعدادا لبيلا

Advertisements





هيثم حبيب



تغلب عصر اليوم دكرنس على ضيفه منية النصر أحد فرق القسم الرابع بهدفين مقابل هدف وحيد.



إنتهى الشوط الأول بتقدم دكرنس بهدفين دون مقابل أحرزهما عماد حلمى العائد من الإصابة ، أحمد عجله بينما قلص منية النصر الفارق بهدف من ركلة جزاء بالشوط الثانى عن طريق محمد الحسينى.



و ظهر التنافس الشديد خلال مجريات شوطى اللقاء وكأنها مباراة رسمية بين الفريقين حيث يستعد دكرنس لمواجهة بيلا السبت القادم بدورى القسم الثانى فيما يستعد منية النصر لبداية الموسم بالقسم الرابع.



دكرنس بقيادة مصطفى عبده يحتل حاليا المركز الثامن برصيد نقطتين عقب نهاية الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة "بحرى وإسكندرية" بالقسم الثانى.