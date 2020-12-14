بإطلالة أنيقة.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:53 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت نسرين بالصورة جميلة وأنيقة مرتدية فستان قصير أبيض مزين بالورود باللون البينك ووضعت ميكب هادئ مما كشف عن جمال ملامحها.

وعلقت على الصورة قائله:" أحب هذا العالم لأنه غير مثالي لذلك هو ينمو ويتطور ويتوسع وعليك أن تتذكر انك أنت أيضاً لست مثالي لأن العالم بأكمله ليس كذلك وعليك تتقبل وتعي بأن فكرة كونك لست مثالي هي السبب الذي يجعلك تنمو وتتطور في رحلة الكون.

يشار أن اسم الفنانة نسرين طافش، مؤشرات البحث بـ موقع "جوجل"، وذلك بعد تشكيكها في لقاح فيروس كورونا المستجد عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات الشهير "تويتر".

حيث كتبت نسرين طافش، تغريدة عبر حسابها بتويتر تتحدث فيها عن اللقاح المستجد، فكتبت في التغريدة الأولى: "أنا أومن بالعلم المبني على الأبحاث.. طالما لا يوجد دليل موثوق وبينة موثوقة شفناها وبما انو اي لقاح يحتاج سنوات وليس اشهر للتاكد من أنه آمن.. فالموضوع غير مضمون النتائج ويحتمل التريث والتفكير على الأقل.. ان لم نقل الرفض التام".

والجدير ذكره أن نسرين طافش شاركت مؤخرًا في مسلسل "الوجه الآخر " وحققت خلاله نجاحا جماهيراياً.

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