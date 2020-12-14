وضع حجر أساس مشروع رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية في قنا



وخلال الاجتماع وجه محافظ قنا المسئولين بسرعة تجهيز مخططات المنطقتين الصناعيتين بنجع حمادي وقفط وكذلك التصميمات الخاصة بشبكات المرافق للاستعانة بها كدليل استرشادي اثناء تنفيذ مشروع رفع كفاءة البنية التحتية بكلتا المنطقتين الصناعيتين موجها بضرورة التنسيق مع مسئولي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لضمان تنفيذ المشروع في أسرع وقت وبأعلى جودة.



وأكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ان المجمعات الصناعية الجديدة تعد أحد وسائل القطاع الصناعي لتعميق المكون المحلى في الصناعات كما انها تعد مؤشر قوى على أن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة خاصةً في ظل ما تتمتع به من مميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا يساعد على النمو لاسيما بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا وحازت بها على ثقة المستثمرين والمؤسسات والحكومات الأجنبية.



وعقب الاجتماع توجه حازم عمر نائبا عن محافظ قنا واللواء محمد الزلاط الى منطقة هوّ الصناعية حيث قاما بوضع حجر الأساس لبدء تنفيذ مشروع رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقتين الصناعيتين بهوّ نجع حمادي وكلاحين قفط ثم تفقدا مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي يقع على مساحة 300 ألف متر يضم 28 هنجرا تضم بدورها 420 وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين 144 و450 م2 بتكلفة مالية تتخطى مليار جنيه ويوفر حوالي 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالي 10 ألف فرصة أخرى غير مباشرة كما تفقدا عدد من المصانع العاملة بالمنطقة.



عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماع تنسيقي لبحث آليات تنفيذ مشروع رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتورة هبه النشرتى مستشار رئيس الهيئة للتنمية الاقتصادية والمهندس محمد انور مستشار رئيس الهيئة للمشروعات وعدد من القيادات التنفيذية ومسئولي ملف الاستثمار والمناطق الصناعية بالمحافظة.