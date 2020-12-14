وضع حجر أساس مشروع رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية في قنا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:45 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماع تنسيقي لبحث آليات تنفيذ مشروع رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتورة هبه النشرتى مستشار رئيس الهيئة للتنمية الاقتصادية والمهندس محمد انور مستشار رئيس الهيئة للمشروعات وعدد من القيادات التنفيذية ومسئولي ملف الاستثمار والمناطق الصناعية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع وجه محافظ قنا المسئولين بسرعة تجهيز مخططات المنطقتين الصناعيتين بنجع حمادي وقفط وكذلك التصميمات الخاصة بشبكات المرافق للاستعانة بها كدليل استرشادي اثناء تنفيذ مشروع رفع كفاءة البنية التحتية بكلتا المنطقتين الصناعيتين موجها بضرورة التنسيق مع مسئولي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لضمان تنفيذ المشروع في أسرع وقت وبأعلى جودة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ان المجمعات الصناعية الجديدة تعد أحد وسائل القطاع الصناعي لتعميق المكون المحلى في الصناعات كما انها تعد مؤشر قوى على أن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة خاصةً في ظل ما تتمتع به من مميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا يساعد على النمو لاسيما بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا وحازت بها على ثقة المستثمرين والمؤسسات والحكومات الأجنبية.

وعقب الاجتماع توجه حازم عمر نائبا عن محافظ قنا واللواء محمد الزلاط الى منطقة هوّ الصناعية حيث قاما بوضع حجر الأساس لبدء تنفيذ مشروع رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقتين الصناعيتين بهوّ نجع حمادي وكلاحين قفط ثم تفقدا مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي يقع على مساحة 300 ألف متر يضم 28 هنجرا تضم بدورها 420 وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين 144 و450 م2 بتكلفة مالية تتخطى مليار جنيه ويوفر حوالي 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالي 10 ألف فرصة أخرى غير مباشرة كما تفقدا عدد من المصانع العاملة بالمنطقة.

أخبار تهمك

نتائج قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات

منذ ساعتين

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين

مجلس الزمالك السابق يتخذ خطوة مفاجئة.. تعرف عليها

منذ ساعتين

مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة حاسمة تقرب الصفقة الكبرى من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق ناري من ميدو بعد إصابة نجوم منتخب الشباب بفيروس كورونا

منذ ساعة

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة شروط العين الإماراتي لبيع «كودجو»

منذ ساعة و نصف

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:00 م

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

01:32 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

نتائج قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات

04:30 م

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان