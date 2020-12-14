ليلى عز العرب بصحبة هنا الزاهد من كواليس "حلوة الدنيا سكر"

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تواصل الفنانة ليلي عز العرب تصوير مشاهدها في مسلسل " حلوة الدنيا سكر " بالقرية الذكية.



وشاركت ليلي جمهورها ومحبيها بالفنانة هنا الزاهد من كواليس المسلسل ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام وكتبت : من كواليس حلوة الدنيا سكر.



وحاز الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها وتباينت التعليقات يهنئونها على العمل.



مسلسل "حلوة الدنيا سكر" يعتمد على 9 حكايات منفصلة متصلة كل حكاية من 5 حلقات، وتعتمد كل حكاية على مشاركة بطل مختلف ومجموعة مختلفة من الفنانين مع وجود هنا الزاهد فى كل الحكايات، وينشر "اليوم السابع" أسماء 5 حكايات وأبطالها وذلك قبل انطلاق عرض العمل خلال الأسبوعين المقبلين.



ويضم المسلسل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما الفنان محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد الفنان محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها الفنان محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها الفنان الشاب أحمد سلطان، وذلك إضافة إلى 4 حكايات أخرى.

