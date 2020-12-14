وكيل زراعة الفيوم يعقد اجتماعا مع مسئولي حماية الأراضي بالمديرية والإدارات لمناقشة قانون التصالح

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:43 م
بوابة الفجر
ريهام على
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شدد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على أهمية متابعة أعمال حماية الأراضي والتوجيهات الحديثة من القيادة السياسية بتشديد التعامل مع المخالفات واستغلال ذلك في إطار التعاون مع الشرطة والمحليات، وكذلك العمل على الازالة الفورية لأي تعدي في المهد، لافتًا إلى أهمية مراجعة ملف التعديات كاملًا وموقف قرارات الإزالة والمنفذ منها ومراجعة الغير منفذ. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المديرية اليوم مع مسئولي حماية الأراضي بالمديرية والإدارات التابعة لها بحضور المهندس محمود حسن مدير عام الشئون الزراعية والمهندس على مسعد مدير عام حماية الاراضى بالمديرية.

حيث تم.مناقشه قانون التصالح.وتم مناقشة ايضا موقف حمايه الآراضي من سلبيات قانون التصالح، وكذلك الجديه والدقه في إعطاء الافادات للوحدات المحلية.

وايضا اتخاذ كافه الإجراءات في اي حالات تعديات جديده بصرف النظر عن وجرد تصالح من عدمه.
حيث أشار وكيل الوزارة بعدم إعطاء بيانات دون الرجوع إلى المديريه.
وكيل زراعة الفيوم يعقد اجتماعا مع مسئولي حماية الأراضي بالمديرية والإدارات لمناقشة قانون التصالح
وكيل زراعة الفيوم يعقد اجتماعا مع مسئولي حماية الأراضي بالمديرية والإدارات لمناقشة قانون التصالح
وكيل زراعة الفيوم يعقد اجتماعا مع مسئولي حماية الأراضي بالمديرية والإدارات لمناقشة قانون التصالح
وكيل زراعة الفيوم يعقد اجتماعا مع مسئولي حماية الأراضي بالمديرية والإدارات لمناقشة قانون التصالح
وكيل زراعة الفيوم يعقد اجتماعا مع مسئولي حماية الأراضي بالمديرية والإدارات لمناقشة قانون التصالح
وكيل زراعة الفيوم يعقد اجتماعا مع مسئولي حماية الأراضي بالمديرية والإدارات لمناقشة قانون التصالح

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