

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم أعقبه تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم للطالبة ندى هاني، ثم بعض الاناشيد التي قدمها كورال المدرسة والقى كلمة المدرسة الوكيل الاستاذ محمود هاشم ثم كلمة الدكتور صبري خالد وكيل الوزارة.



أكد خالد في كلمته أن القرآن الكريم يضفي على حامله الكثير من القيم النبيلة مثل الطموح والصدق والتواضع والكرم والايثار وهو ما يسهم في تعزيز الدافع نحو التعلم وخدمة المجتمع.



كرمت المنصة الطالبات الفائزات والاستاذة رضا ابراهيم معلمة اللغة العربية المهتمة بتحفيظهن، كما منحت الاستاذة هدى العارف درع المدرسة إلى الدكتور صبري خالد وكيل الوزارة تقديرًا لدوره في إثراء العملية التعليمية بالمدرسة وتذليل العقبات التي تواجهها ولثقة القيادة السياسية والتجديد لمنصب وكيل الوزارة بقنا للعام الرابع.



شهد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، حفل تكريم حافظات القرآن الكريم بمدرسة جنوب قنا الإعدادية بنات، بحضور ومنال عبد الوهاب وكيل مديرية التعليم وهدى العارف مدير إدارة المدرسة والدكتور خالد عبد القادر مدير التعليم الإعدادي بإدارة قنا التعليمية والدكتور رجب أحمد، وكيل إدارة العلاقات العامة وسيد فوزي ممثل مجلس امناء المدرسة وتوجيه اللغة العربية والتربية الإسلامية بالإدارة وأولياء أمور الطالبات المكرمات.