توجيه عاجل من السيسي بتنفيذ وحدات سكنية جديدة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:38 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين اجتماعا مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، والعميد عبد العزيز الفقي رئيس فرع تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية".
 
ووجه الرئيس  بالبدء الفوري في بناء ٣٣٠٠ وحدة سكنية جديدة اضافية في إطار المشروع القومي "سكن لكل المصريين" وامتدادًا لسلسلة التجمعات السكنية "أهالينا"، وذلك في منطقة محور الفريق عرابي.

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