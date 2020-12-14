مدير بيطري الأقصر يبدأ مهام عمله بتفقد الإدارات لتحسين خدمات المواطنين (صور)



وفى سياق متصل قام مدير الطب البيطرى بمرافقة دكتورة هناء ابو الحمد مدير ادارة الخدمات وعز مدني مندوب صندوق التأمين علي الماشية بمحافظة الأقصر بعمل زيارة الي مدير عام البنك الزراعي المصري بمحافظة الأقصر وذلك للنهوض بأعمال التأمين الوقائي واستفادة المواطنين والعملاء من الخدمات التي يقدمها صندوق التأمين علي الماشية وتعزيز التعاون بين البنك الزراعي ومديرية الطب البيطرى.



كما قام بشار بالتنسيق مع العميد ايمن الشريف رئيس مجلس مدينة الاقصر بشأن التعاون والجهود المشتركة بين المديرية ومجلس مدينة الاقصر في كل ما يخص تطوير الخدمات المقدمة للمواطن الاقصري.



وبدأت جولة مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، بعقد اجتماع مع مسئولي إدارة أرمنت البيطرية، وذلك لمناقشة المشكلات التي تؤثر علي سير العمل وسبل تحسين مستوي الخدمة البيطرية المقدمة للمواطن.و تفقد مدير الطب البيطري بالأقصر بمرافقة الدكتورة امال اديب مدير ادارة الصحة العامة والمجازر والكشف علي اللحوم، خلال جولته، مجزر القرنة الآلي للقيام بكتابة دراسة تفصيلية عن كيفية استكمال المجزر وذلك لتخفيف الضغط علي مجزري الأقصر وارمنت وتشجيع عدد اكبر من الجزارين القاطنين بالبر الغربي داخل نطاق مركز القرنة بذبح حيواناتهم داخل المجزر حتي يتثني الكشف عليها وتحديد مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.كما تضمنت الجولة تفقد مجزر الاقصر بالحبيل لمتابعة سير العمل به وتسليم المجزر لشركة التطوير حيث استمع للجزارين المترددين على المجزر لحل جميع ما يواجههم من مشاكل لتحسين الخدمة بالمجزر.جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لمتابعة سير العمل بالمجازر والعمل على تطويرها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.