جوهرة تشعل "إنستجرام" بملابس جرئية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:36 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
تحرص جوهرة على التواصل مع جمهورها بصور لها عن حياتها الشخصية وحفلاتها عبر صفحاتها بموقع التواصل الاجتماعي.


غازلت الراقصة الإستعراضية جوهرة جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.



وظهرت جوهرة بالصورة بإطلالة جرئية مرتدية فستان قصير أوف شولد مفتوح الصدر اعتمدت على تسريحة الشعر المرفوعة ولم تتكلف في وضع الإكسسوارات واكتفت بإرتداء حلق وعقد ووضعت ميكب خفيف مما كشف عن جمالها.


وشاركت جوهرة مؤخراً في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ يوم

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة حاسمة تقرب الصفقة الكبرى من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة يُعلن عن ملاعب الأهلي وغزل المحلة والزمالك وطلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

مجلس الزمالك السابق يتخذ خطوة مفاجئة.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

نتائج قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات

منذ ساعتين

الأهلي يكشف حقيقة شروط العين الإماراتي لبيع «كودجو»

منذ ساعة و 27 دقيقة

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ نصف ساعة

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق ناري من ميدو بعد إصابة نجوم منتخب الشباب بفيروس كورونا

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

06:00 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

نتائج قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات

04:30 م

الأهلي يكشف حقيقة شروط العين الإماراتي لبيع «كودجو»

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان