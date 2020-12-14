ميريام فارس مع رضيعها في أحد ظهور لها

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:34 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة ميريام فارس، فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مع رضيعها.


وكتبت "فارس" تعليقا قائله: "أول زيارة لمنزلي على الإطلاق بعد 10 أشهر من الحجر الصحي".


وكانت "فارس" قد شاركت صورة لرضيعها سابقا معلنة عن انجابها وكتبت تعليقا قائله: "صحيح إنك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني".

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