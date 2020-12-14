تعليق ناري من ميدو بعد إصابة نجوم منتخب الشباب بفيروس كورونا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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عبر أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عن أسفه لإصابة  ١٧ لاعبا من منتخب مصر للشباب بفيروس كورونا إضافة إلى ربيع ياسين المدير الفني.

وعلق ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قائلاً: "ألف سلامة على كابتن ربيع ياسين وكل المصابين في منتخب الشباب".

وتابع: "لازم ماتشات مصر تتأجل، مش متخيل إزاي جيل مايصعدش كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم وولاد صغيره مستقبلهم ممكن يتغير".

وأضاف: "مفيش فرقة كوره المفروض تخسر ماتش كوره وهي عندها عدد كبير كده من المصابين".

يذكر أن منتخب مصر للشباب يتواجد حاليا في تونس لخوض بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

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