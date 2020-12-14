بعد عرض أول حلقة منه.. نور اللبنانية تستطلع رأي الجمهور حول "جمال الحريم"

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة نور اللبنانية جمهورها بمجموعة صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.


وأستطلعت أراء الجمهور عن مسلسل "جمال الحريم" والذي تم عرض أول حلقة منه أمس علي الشاشات التليفزيونية ، وحقق المسلسل تفاعل كبير من قبل الجمهور. 


وعلقت نور على الصورة قائله:" حبيتوا الحلقة الأولى من مسلسل جمال الحريم ؟.


ويعرض المسلسل يومياً الساعة 8 على dmc ، الساعة 9 على mbc4".


مسلسل"جمال الحريم"مأخوذ عن قصص حقيقية لحكايات الدجل والشعوذة، وهو من إخراج منال الصيفي، ومن تأليف سوسن عامر،وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.


والمسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو بطولة خالد سليم، نوراللبنانية، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، علاء عرفة، رنا رئيس، هدى الأتربي.


والجدير بالذكر أن نور اللبنانية شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"البرنس" وهو بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، سلوى عثمان، ريم سامي، عبد العزيز مخيون، إدوارد، ريم سامي، أحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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