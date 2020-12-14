"..بسبب الأمومة".. إلهام شاهين تكشف سر بكائها في آخر مشهد من "حظر تجول"

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحدثت الفنانة إلهام شاهين، عن سر بكائها في آخر مشهد من فيلمها "حظر تجول" والذي تم عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي.


وقالت "شاهين" من خلال برنامج "it،s show time": "هذا المشهد حقيقي ومهم جدًا وعشته بصدق وكلمة ماما شعرت أنها حقيقية جدًا وتعاملت مع أمينة خليل في هذا المشهد مثل إلهام بنت شقيقتي إيناس شاهين والمشهد مؤثر جدًا وشخصيتي في الفيلم كانت لسيدة تفتقد لقب ماما لمدة 20 سنة وأول مره تسمعها في آخر الفيلم فكان مشهد مؤثر أبكى كل الحضور".


وتابعت "شاهين"، أن أكثر ما أزعجها في المهرجان أثناء عرض فيلم "حظر تجول" هو عدم وجود تذاكر لفيلم "حظر تجول لها ولأصدقائها ولكنها تفهمت أن ذلك شئ جيد.

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