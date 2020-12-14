بومبيو: نندد بقوة بالإعدام الوحشي غير المبرر للصحفي الإيراني المعارض روح الله زام

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الاثنين، إن "واشنطن تندد بقوة بالإعدام الوحشي غير المبرر للصحفي الإيراني المعارض روح الله زام".

ونشر بومبيو تغريدة على "تويتر" قال فيها: "تدين الولايات المتحدة بشدة إعدام إيران غير العادل والهمجي لروح الله زم، الصحفي الإيراني الذي اختطفه النظام في الخارج".

وأضاف: "الإعدام كشف عن وحشية وفساد النظام، الذي قتل أو اعتقل أكثر من 860 صحفيا في 41 عاما من حكم الإرهاب".

وحكمت السلطات القضائية الإيرانية على زام، مدير قناة "آمد نيوز" على "تلغرام"، بتهمة "تأجيج الاضطرابات المناهضة للحكومة في 2017 على وسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك بعد استدراجه من فرنسا، وإلقاء القبض عليه في العراق العام الماضي.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، صباح يوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام في حق الصحفي الإيراني المعارض، روح الله زام.

وأيدت المحكمة العليا الإيرانية، الثلاثاء الماضي، حكم الإعدام الصادر بحق زام الذي اعتقل عام 2019 بعد سنوات قضاها في المنفى.