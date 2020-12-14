بـ"حشيش وأسلحة نارية".. سقوط عصابة الكيف بأكتوبر

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:12 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على عنصرين إجراميين تخصصا في الإتجار بالحشيش المخدر، بمساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث اكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات عن قيام عاطلين "21 سنة، 26 سنة" سبق اتهام أحدهما في قضية والثاني في قضيتين، بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة وخاصة الحشيش متخذين منطقة مساكن عثمان وكرا لهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم إكرامي البطران وكيل فرقة حدائق اكتوبر من ضبطهما في أحد الأكمنة وبحوزتهما فرد روسي وآخر خرطوش و6 طلقات خرطوش و4 طلقات "حي" إضافة إلى 3 فرش حشيش و3 هواتف محمولة ومبلغ مالي.

وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان القسم وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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