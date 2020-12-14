"تعليم قنا" تنظم احتفالية لذوى الهمم بمناسبة اليوم العالمى لذوي الاحتياجات الخاصة

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شارك اللواء أشرف الداودى محافظ قنا يرافقه وكيل وزارة التربية والتعليم في احتفالية اليوم العالمى للمعاق التى نظمتها مديرية التربية والتعليم للأطفال من ذوى الإحتياجات الخاصة وذلك بحضور ممثلين عن الاتحاد الاوربى ومنظمة اليونسيف ومؤسسات المجتمع المدنى.



وقام الداودى بتهنئة الأطفال أثناء مرور الاحتفالية بالطفطف من أمام ديوان عام المحافظة مؤكدا علي ضرورة الاهتمام المستمر بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وجذبهم للإندماج داخل المجتمع لانهم جزء لا يتجزأ منه مشيرا الى إن الاحتفال باليوم العالمي للمعاق يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي لحقوق هذه الفئة ومشاركتهم في المجتمع بصورة كاملة وعلى قدر من المساواة مع الآخرين.



وأضاف المحافظ، أن الاهتمام بتلك الفئة يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة في تولي قضاياهم، والسعي الجاد إلى حلها وتوفير كافة الخدمات التأهيلية والتدريبية والتعليمية كما أنه فرصة لدفع مزيد من الجهود لتأهيل وتمكين هذه الفئة من كافة حقوقهم وتسليط الضوء على انجازاتهم كأفراد فاعلين في المجتمع وإبراز قدراتهم وتعزيز بيئة الإبداع الفكري والفني والعلمي لديهم.

