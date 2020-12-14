مصرع طفلة دهسا أسفل عجلات القطار بالعياط

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لقيت طفلة مصرعها، إثر صدمها قطار بمركز العياط، جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بجوار شريط السكة الحديد.



وكشفت التحريات الأولية والفحص المبدئي عن مصرع الطفلة "س.أ." 13 سنة، إثر صدمها قطار بجوار مستشفى خاص.



جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العياط المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، وأخطرت النيابة للتصريح بالدفن.