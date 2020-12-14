الزمالك يهزم فريق الشباب 5-0 وديًا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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انتهت مباراة فريق الكرة الأول  الودية أمام نظيره فريق الشباب بنادي الزمالك  مواليد 99 بالفوز بخماسية نظيفة.

افتتح عمر السعيد الأهداف في الدقيقة 5 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك جنش على يسار المرمى. 

وسجل حسين فيصل  الهدف  الثاني بتسديدة قوية بقدمه اليسرى في الدقيقة 15 من الشوط الثاني. 

وسجل يوسف أوباما هدف الزمالك الثالث بعد عودته من الإصابة بتسديدة بباطن القدم من داخل منطقة الجزاء على يسار جنش في الدقيقة 17 من الشوط الثاني. 

وفي الدقيقة 33 أضاف مصطفى فتحي الهدف الرابع بتسديدة متقنة بيسراه على يمين مرمى محمد كامل حارس الشباب مواليد 2000 الذي شارك بدلا من جنش. 

وأختتم كريم بامبو خماسية الزمالك بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء. 

واطمئن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو على جاهزية بعض العناصر مثل عمر السعيد ويوسف إبراهيم "اوباما" ومحمد أشرف "روقا" بعد العودة من اصابتهم وتأكد جاهزيتهم من الناحية الطبية لمباريات الفريق المقبلة. 

ويقود فريق 99   محمد مصطفى ممس مديرا فنيا ويساعده أحمد محسن ومحمد مصطفى وعلي يحيى مدرب حراس ، وحمدي يوسف مدير اداري للفريق ، ومحمد حسين علاج طبيعي.

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