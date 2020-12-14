ريال مدريد: قادرين على تخطي أتالانتا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد،  أن مواجهة أتالانتا الإيطالي، ستكون صعبة، مؤكدًا أن الملكي قادر على بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بوتراجينيو في تصريحات صحفية لموقع يويفا "أتالانتا فريق يتمتع بعقلية دفاعية وهجومية كبيرة، يبحثون دائمًا عن التسجيل بأرض المنافس، سيتعين علينا الحفاظ على حضورنا وتركيزنا".

وأضاف: "لدينا حماس كبير، نعلم ما تعنيه هذه المسابقة بالنسبة للملكي، سنفعل كل ما بوسعنا لنكون حاضرين في قرعة ربع النهائي، مبارياتنا الأخيرة كانت جيدة، الأربعاء الماضي عشنا حالة توتر لكننا ظهرنا بشكل طيب، والهدف هو التأهل".

وأشار: "أعتقد أن الشيء الأكثر أهمية هو أن يكون ريال مدريد على ما يرام، وبذلك ستكون هناك ضمانات للفوز".

وأضاف: "الأمر الأساسي هو أنه إذا كان ريال مدريد قويًا مع وجود جميع اللاعبين المستعدين، فهذا سيخدمنا للتركيز على خصائصنا وشخصيتنا التي يظهرها الفريق دائمًا في هذه المباريات. ثم سيأتي إقصاء أتالانتا على هذا النحو". 

وأشار:"شخصية الفريق ظهرت بعد خسارة مباراتين متتاليتين، دائمًا هناك حديث عن سبب حصول ريال مدريد على ألقاب كثيرة، ولهذا السبب كلما كان الموقف أكثر صعوبة، كان الرد أفضل في الملعب".

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