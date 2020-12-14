مصرع شخص صعقًا بالكهرباء في الصف

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لقي شخص مصرعه صعقا بالكهرباء بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى العقيد أحمد حمدي مأمور مركز الصف إشارة من أحد المستشفيات باستقبالها جثة شخص.



كشفت التحريات الأولية عن تعرض "س.ن" مقيم كفر الرفاعي مركز العياط؛ للصعق الكهربي أثناء تواجد بمنطقة عرب أبو ساعد بمركز الصف، ليلقى حتفه.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.