جهاز حماية المستهلك يضبط مصنع يستخدم الملح الحجري بـأسيوط

صرح الدكتورعلى المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بأن جهاز حماية المستهلك خلال الفترة الماضية شن حملات مكبرة بعدد كبير من المحافظات أستهدفت التجار المخالفين والمصانع الغير مرخصة والمحال التجارية خاصة في فترة البلاك فريداي.





كما استهدفت المنشأت الطبية والصيدليات والمعامل ومخازن الأدوية التي تعمل بدون ترخيص وذلك بالتنسيق مع ادارة التفتيش الصيدلي والعلاج الحر بوزارة الصحة.





وقال مصيلحي إن الهدف من الحملات ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء والتأكد من توافر الأحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات.





وأشاد السيد الوزير بمجهودات جهاز حماية المستهلك في ظل القيادة الجديدة للجهاز برئاسة أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لقطاع التجارة الداخلية والقائم بأعمال رئيس الجهاز.





وصرح حسام الدين أن حملات الجهاز أسفرت عن ضبط عدد500663 قرص و2395 أمبولات و8234 زجاجة أدوية مختلفة الأنواع و1026 أنبوب كريم و 46013 علبة أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها و66 علبة أدوية مخالفة للتسعير الجبري و313 علبة أدوية محظور تداولها خارج وزارة الصحة والسكان ،كما تم ضبط عدد ١٠٧٩٧ علبة أدوية مدرجة جدول أول صحة نفسية وعصبية ومدرجة جدول ٣ مخدرات،وضبط عدد 821939 قطعة مستحضرات تجميل في مخازن غير مرخصة وتم غلق المنشأت المخالفة طبقا للقانون.

وضبط 342 كجم لحوم غير صالحة للأستخدام بعدد من الهايبر ماركت الشهيرة و300 طن ملح حجري فاسد وغير صالح للاستخدام الأدمي و16 طن سماد مدعم وغير مصرح بتداوله خارج الجمعيات الزراعية ،كما تم تحرير 122 محضر للمخالفين والتحفظ علي المضبوطات وذلك بمحافظات كفر الشيخ وأسيوط وبني سويف والفيوم والسويس.





وتم إحالة هذه المحاضر للنيابة العامة لأتخاذ شؤنها.





وقال حسام الدين أن الجهاز يستهدف دعم الأقتصاد الوطني وتشجيع التجار علي الألتزام بصون وحماية حقوق المستهلك وإنفاذ القانون ويهيب بالمواطنين الابلاغ عن أيه شكاوي أو مخالفات عن طريق طرق التواصل بالجهاز وهي الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook، الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.