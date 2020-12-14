أستاذ مناعة يحذر من تجاهل الإجراءات الوقائية: "اتعلموا الدرس من أوروبا" (فيديو)

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك بعض الدول دخلت في الموجة الثالثة لفيروس كورونا مثل الولايات المتحدث الأمريكية وإيران وكوريا الجنوبية.

وأضاف "بدران"، خلال حواره مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن ما حدث في أوروبا هو مدرسة للعالم أجمع، حيث كان هناك استهتار في تطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وأقاموا مظاهرات ضد الكمامة خاصة في إسبانيا وتجمعوا في النوادي والمصايف.

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن أوروبا بأكملها مقبلة على الموجة الثالثة لكورونا خلال يناير المقبل، نتيجة تمردهم على الإجراءات الاحترازية، مناشدًا المواطنين بالاستفادة من الدرس وعدم جعل مصر تصل لهذه المرحلة، مشددًا على أنه يمكن أن نساعد الحكومة في إجهاض الموجة الثانية للفيروس أو القضاء عليه تمامًا حال الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

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