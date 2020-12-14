قبل مواجهة بنفيكا.. حكاية 5 مواجهات أوروبية لمحمد النني ضد الأندية البرتغالية

أسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي (2020 / 2021) عن مواجهة قوية لفريق أرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد النني مع فريق بنفيكا البرتغالي.





ويتطلع فريق أرسنال لتجاوز عقبة بنفيكا البرتغالي والتأهل للدور التالي من بطولة الدوري الأوروبي ومواصلة المشوار نحو المنافسة على لقب البطولة الأوروبية بالموسم الحالي.





والتقي فريق أرسنال في مباراتين سابقتين مع بنفيكا، لم يحقق أي فوز خلالهما، حيث خسر مباراة وتعادل في الأخري.





بينما تقابل الجانرز في 6 مباريات مع بورتو فاز في 3 مباريات وخسر مباراتين وتعادل في مباراة وحيدة، والتقي مع سبورتنج لشبونة في 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما، وتقابل مع سبورتنج براجا في مباراتين فاز كل فريق في مباراة، بينما واجه فيتوريا جيمارش في مباراتين فاز في مباراة وتعادل في الأخرى.





ماذا قدم محمد النني ضد الأندية البرتغالية؟





أما عن تاريخ مواجهات محمد النني ضد الأندية البرتغالية، تقابل نجم الفراعنة مع أندية البرتغال في 5 مباريات سابقة، فاز "النني" في مباراة وحيدة، وخسر 3 مباريات وتعادل في مباراة.





أول مواجهة جمعت محمد النني مع أندية البرتغال كانت خلال احترافه في صفوف بازل السويسري وتقابل مع فريق بورتو في دوري أبطال أوروبا موسم 2014 / 2015 تعادل الفريقين ذهابا 1/1، وخسر بطل سويسرا 4 /0 في الإياب.





أما المواجهة الثانية بين "النني" والأندية البرتغالية كانت خلال تواجده مع فريق أرسنال وتقابل مع سبورتنج لشبونة في دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 وفاز الجانرز 1-0، وغاب نجم الفراعنة عن مباراة الإياب بسبب الإصابة.





آخر مواجهة لنجم منتخب مصر ضد أندية البرتغال كان مع فريق بشكتاش التركي والتقي مع سبورتنج براجا في دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي 2019 / 2020 وخسر فريقه ذهابا وإيابا 3 / 1 ، 2/1.



