لإنهاء التصالح.. تأجيل محاكمة محمد إبراهيم وزير الإسكان الأسبق

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:44 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، و4 آخرين من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابقين، في قضية تربح، تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التي يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها، لجلسة 7 فبراير؛ لإتمام إجراءات التصالح.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا، قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها؛ وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.

كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات، التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.

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