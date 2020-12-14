اتحاد الكرة يُعلن عن ملاعب الأهلي وغزل المحلة والزمالك وطلائع الجيش

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:42 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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قررت لجنة المسابقات الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الأهلي مع غزل المحلة بالأسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز، المقرر لها في السابعة والنصف من مساء الجمعة 18 ديسمبر الجاري، بملعب السلام.

وأوضحت اللجنة، أنه حتى الآن لم تصل الموافقة الأمنية على ملعب غزل المحلة، ونظرا لإنتهاء المهلة المحددة للحصول عليها، وبعد موافقة الناديين تقرر تبديل مباراتي الفريقين، لتكون مباراة الدور الأول على ملعب الأهلي، ومباراة الدور الثاني على ملعب غزل المحلة.

ووافقت الجنة المسابقات، على إقامة مباراة طلائع الجيش والزمالك بالأسبوع السادس من بطولة الدوري، والمقرر لها  السابعة والنصف من مساء يوم التاسع من يناير المقبل، بملعب الجيش بالسويس.

وأشارت اللجنة، إلى أن الناديين وافقا على أن تكون مباراة الدور الأول على ملعب طلائع الجيش، ومباراة الدور الثاني على ملعب الزمالك.

وقررت اللجنة أيضا، إقامة مباريات نادي أسوان مع أندية طلائع الجيش بالأسبوع  الثاني، والجونة بالأسبوع الرابع، والإسماعيلي بالأسبوع الخامس، وغزل المحلة بالأسبوع السابع، بملعب بتروسبورت بدلا من ملعب السكة الحديد.

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