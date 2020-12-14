محافظ القليوبية يتفقد مدينة الخانكة لمتابعة المشروعات ورصد مخالفات المتغيرات المكانية

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أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم جولة تفقدية لمدينة الخانكة لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة ومتابعة المخالفات التي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية وازالتها بشكل فوري.



حيث بدأ المحافظ الجولة بتفقد كوبري ابو زعبل الجديد على مصرف بلبيس والذي تم الانتهاء منه بتكلفة اجمالية وصلت 40 مليون جنيه وسيعتمد عمل الكوبرى على أن يفتح ويغلق ويمر من على طريق مسطرد الخانكة عبر ترعة الإسماعيلية للوصول مباشرة الى مدينة الخانكة مما يسهل حركة المرور أمام المواطنين.



كما تفقد المحافظ موقع انشاء طريق جديد في مواجهة الكوبري ليكون مدخلا لابو زعبل حيث التقي المحافظ بالمواطنين ملاك الاراضي التي سيتم نزع ملكيتها لصالح الطريق والذين ابدو موافقتهم علي انشاء الطريق حيث كلف المحافظ برفع المساحات التي سيتم نزعها لصالح الطريق وتعويض اصحابها التعويض العادل وفق ما تقرره اللجنة المشكلة من مديرية المساحة لتثمين الاراضي.



واكد المحافظ ان الطريق سيكون محورا مروريا مهما سينقل الحركة المرورية من طريق ترعة الاسماعيلية الي منطقة ابو زعبل مباشرة بطول 1 كيلو متر.



وتابع المحافظ الجولة بتفقد مستشفي الخانكة المركزي، وتجدر الإشارة بأن تكلفة المستشفى بلغت 220 مليون جنيه، وتتكون من 110 سرير إقامة، و17 سرير عناية مركزة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 97% وجاري العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى في القريب العاجل.



حيث تفقد "الهجان"، أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية، حيث جرى الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، وأعطى بعض التوجيهات والملاحظات على الأعمال، ووجه بتلافي تلك الملاحظات والعمل بالتوازي في توريد الأجهزة والمعدات الطبية.

كما تفقد المحافظ، مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة، والتي جرى الانتهاء من تطوير المبنى (أ) والمبنى (ب) بها، وهي تشمل إضافة أجنحة الرعاية المركزة واستحداث شبكة غازات طبية، ورفع كفاءة معامل التحاليل والأشعة، إضافة إلى أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية والواجهات والحدائق.



وأكد "الهجان"، أن مستشفى الخانكة المركزي ومستشفى 23 يوليو سيمثلان صرحان طبيان يضافان إلى منظومة الصحة بالمحافظة، إذ سيقدمان خدمة طبية متخصصة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها،واستكمل المحافظ الجولة بشن حملة ازالة علي المخالفات التي يتم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية حيث تم ازالة مبني علي مساحة 300 متر بعزبة الحساينة بقرية سرياقوس وتمت الازالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة.



وخلال الجولة قام المحافظ بشن حمله علي الباعة الجائلين بطريق شارع الجمهورية بنطاق الوحدة المحلية لعرب العيايدة حيث تم ازالة الباعة الجائلين والاشغالات الموجودة علي الطريق والتي كانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية واتاحة الفرصة لحدوث انتظار خاطي علي جانبي الطريق مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وتم مصادرة جميع الاشغالات وتحرير محاضر مخالفة والتعهد بعدم العودة مرة اخري حيث اكد المحافظ انه لا تهاون في اي مخالفات وسيتم اتخاذ اقصي العقوبات حيال المخالفين لتحقيق الردع والانضباط.



كما شدد المحافظ ايضا علي ضرورة التنسيق مع مراكز الشرطه التابعة لكل مدينة ومركز في شن حملات علي تلك الحالات داخل المدن والاحياء والقرى.