الجزيرة يفوز على الحمام في ديربي مطروح بالقسم الثاني



أدار اللقاء الحكم أسامة اسماعيل، عاونه شريف عبد الحكيم، وأدهم مجدي، وحكم رابع مصطفى ابراهيم.



الفوز رفع رصيد الجزيرة إلى 3 نقاط، ليقفز للمركز السابع، فيما توقف رصيد الحمام عند نقطة وحيدة بالمركز الأخير.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- الحرس 7 نقاط

2- البلدية 7 نقاط

3- أبو قير 7 نقاط

4- الأوليمبي 5 نقاط

5- المنصورة 5 نقاط

6- سبورتنج 5 نقاط

7- الجزيرة 3 نقاط

8- المالية نقطتين

9- فاركو نقطتين

10- دكرنس نقطتين

11- دمنهور نقطتين

12- بني عبيد نقطتين

14- كفر الشيخ نقطتين

14- بيلا نقطتين

15- الرجاء نقطتين

16- الحمام نقطة





حقق فريق الجزيرة فوزا هاما على حساب فريق الحمام، بهدفين دون رد، اليوم الإثنين، في المواجهة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى لمجموعة بحري، من دوري القسم الثاني.خرج الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني نجح الجزيرة في فرض سيطرتة على معظم الفترات، وسجل هدفين في الدقيقتين 59 و 75 عن طريق محمد السيسي ومحمد رزق.