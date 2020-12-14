نجم مانشستر يونايتد يهاجم محمد صلاح

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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هاجم الفرنسي باتريس إيفرا أسطورة مانشستر يونايتد، الدولي المصري محمد صلاح لاعب وهداف ليفربول الإنجليزي، وذلك بسبب هدفه في فريق فولهام في الدوري الإنجليزي.

وقال نجم المنتخب الفرنسي السابق في تصريحات صحفية  لشبكة “سكاي سبورتس” العالمية: “لكي أكون صادقًا إذا كان صلاح يعترض على التحام مثل هذا، فهو يتواجد في الدوري الخطأ لقد كانت دفعة بسيطة للغاية، فمهاجم فولهام أنهى الكرة بشكل رائع في المرمى وأليسون لم يتمكن من فعل أي شئ على الرغم من أنه حارس جيد جدًا”.

وطالب لاعبو ليفربول إلغاء الهدف الذي سكن مرمامهم أمام فولهام بداعي أن محمد صلاح تعرض للدفع أثناء الهجمة التي سجلت منها الهدف.

وتعادل ليفربول مع فولهام، بهدف لكل فريق وذلك لحساب الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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