نقل مباراة الأهلي وغزل المحلة إلى ستاد السلام

قرر مسؤولو اتحاد الكرة المصري نقل مباراة الأهلي أمام غزل المحلة إلى ستاد السلام الدولي والمقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.





وكان من المقرر أن تقام المباراة على ستاد غزل المحلة لكن الموافقات الأمنية لم تصل إلى اتحاد الكرة إلى الآن ليتم الاتفاق بين كلا الناديين على تبديل المباراة بحيث يكون الأهلي صاحب الملعب في الدور الأول والمحلة في الدور الثاني.





وأخطر اتحاد الكرة مسؤولو الأهلي وغزل المحلة بالقرار الذي تم اتخاذا بتديل المباراة بعد الاتفاق على كافة الأمور وبالتنسيق بين كلا الناديين.





وحقق الأهلي أمس الأحد الفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.



