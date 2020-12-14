مجلس الزمالك السابق يتخذ خطوة مفاجئة.. تعرف عليها

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أشارت العديد من التقارير الصحفية الإماراتية، الى أن أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة السابق بنادي الزمالك طلب مقابلة جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا في دبي من أجل إعادة مجلس إدارة الأبيض برئاسة مرتضى منصور.

وقالت صحيفة الإمارات اليوم، وفقًا لمصادرها أن هناك محاولات يبذلها أمير مرتضى منصور للقاء رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو الذي يزور دبي حاليا.

وتابعت الصحيفة:"يتواجد أمير مرتضى في دبي حاليا بزيارة خاصة بعد رحيله عن منصبه في أعقاب تجميد مجلس إدارة النادي الذي يرأسه والده مرتضى منصور".

وأضافت :"التقى رئيس نادي الزمالك مع أحد المقربين من رئيس الاتحاد الدولي، وتم الترتيب للمقابلة لعرض ملف حل مجلس إدارة نادي الزمالك بقرار إداري سعياً لتدخل "فيفا" لعودة المجلس المجمد".

ووفقا لتقرير الصحيفة الإماراتية، قام أمير مرتضى بإعداد ملف كامل لعرضه على رئيس الفيفا تضمن القرار القانوني الخاص بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، بالمخالفة للوائح الرياضة المصرية، وبما يتعارض مع لوائح "فيفا" التي تمنح الجمعيات العمومية في اتحادات كرة القدم والأندية الحق في إقرار مصير مجالس الإدارات سواء بالبقاء أو الرحيل".

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